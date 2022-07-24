"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de.

Haber: BERKAY VAROL - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Balıkesir'de düzenlenen "Milletin Sesi Mitingi" öncesinde, "Bugün Türkiye'de kadınlar, havada haykırışları asılı kalarak vefat ediyorlar. ya da kanlarıyla onları öldüren katilin ismini yazarak, yere yazarak yaşamını kaybediyorlar. Üstelik kadınları, canavarca hisle öldürenlere; boğmaya çalışıp, sonra yakıp, bir varile koyup üzerine beton dökenlere tahrik indirimi uygulanıyor. Adeta cezasızlıkla ödüllendiriliyor katiller, tacizciler, tecavüzcüler. O yüzde biz bir kez daha buna dur demek için buradayız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'nin düzenlediği "Milletin Sesi Mitingi" öncesinde Balıkesir'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Nazlıaka, şunları söyledi:

"Evet bugün bir kez daha 'Milletin Sesi Mitingi' için bir ilimizdeyiz. Herhangi bir ilimizde değiliz, Balıkesir'deyiz. Yani, Kuvayı Milliye ateşinin yakıldığı yerdeyiz. O yüzde umuyor ve diliyoruz ki bugün buradan ikinci kez yakılacak olan ateş, tüm Türkiye'ye yayılsın ve kuruluşun şehri, tekrar kurtuluşun da şehrine dönüşsün. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir katılım var. Özellikle Kadın Kolları olarak, Türkiye'nin dört bir yanından geldi arkadaşlarımız ve biz, meydanı mora boyamakta kararlıyız. Elimizde 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' bayrakları olacak. Bir kez daha kadınlar olarak, haklarımızın aşındırılmasına, yaşam hakkımızın gasp edilmesine hayır diyeceğiz. Genel Başkanımız, önce kürsüyü millete verecek. İki kadın, iki erkek konuşmacımız olacak. Bunlardan birisi emekçi, biri esnaf, biri ev kadını, biri de çiftçi olacak. Dolayısıyla burası bir kez daha milletin sesinin yükseldiği yer olacak. Şu anda da duyduğunuz gibi 'Geççek' şarkısı çalıyor. Buradan halkımıza tekrar mesajımız olsun. Geççek, geççek ve geliyor gelmekte olan diyoruz. Buradan herkese sevgilerimizi yolluyoruz.

"TÜRKİYE'DEKİ KADINLAR, YENİ KAZANIMINDAN VAZGEÇTİ, EN TEMEL HAKKI OLAN YAŞAM HAKKINI KORUMA MÜCADELESİ VERİYOR"

Tüm Türkiye'deki kadınlar, yeni kazanımından vazgeçti, var olan haklarını, hele hele en temel hakkı olan yaşam hakkını koruma mücadelesi veriyor. Biz de CHP'liler olarak bu konuda tavrımızı net olarak koyduk. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara geldiğimiz ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağını söyledi. Bugün Türkiye'de kadınlar, havada haykırışları asılı kalarak vefat ediyorlar. ya da kanlarıyla onları öldüren katilin ismini yazarak, yere yazarak yaşamını kaybediyorlar. Üstelik kadınları, canavarca hisle öldürenlere; boğmaya çalışıp, sonra yakıp, bir varile koyup üzerine beton dökenlere tahrik indirimi uygulanıyor. Adeta cezasızlıkla ödüllendiriliyor katiller, tacizciler, tecavüzcüler. O yüzde biz bir kez daha buna dur demek için buradayız. Hiç şüphesiz, bütün kazanılmış haklarımıza, eşitliğe, demokrasiye, laikliğe sahip çıkmak için bugün buradayız."