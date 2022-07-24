"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Engin Özkoç: "Bambaşka Bir Türkiye'de Yaşayabilme Şansı Var. Bunu Birlikte Başaracağız" - Son Dakika
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"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Engin Özkoç: "Bambaşka Bir Türkiye'de Yaşayabilme Şansı Var. Bunu Birlikte Başaracağız"

24.07.2022 19:18
"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Engin Özkoç: "Bambaşka Bir Türkiye'de Yaşayabilme Şansı Var. Bunu Birlikte Başaracağız"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Türkiye’den hiç kimse umudunu kesmesin. Çiftçilere, öğretmenlere, doktorlara, öğrencilere sesleniyoruz. Biz sizinle kucaklaşacağız ve bambaşka bir Türkiye’de yaşayabilme şansı var. Bunu birlikte başaracağız” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, " Türkiye'den hiç kimse umudunu kesmesin. Çiftçilere, öğretmenlere, doktorlara, öğrencilere sesleniyoruz. Biz sizinle kucaklaşacağız ve bambaşka bir Türkiye'de yaşayabilme şansı var. Bunu birlikte başaracağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç CHP'nin düzenlediği "Milletin Sesi Mitingi" öncesinde Balıkesir'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Özkoç, şunları söyledi:

"125 MİLLETVEKİLİYLE ERZURUM'A GİDİYORUZ"

"Cumhuriyeti seven bağlı olan, Lozan Antlaşması'nın aslında Türkiye'ye neler kazandırdığını bilen, kendilerinin geleceğinin Millet İttifakı'nda olduğunu gören, kendi istekleriyle alanları dolduran insanlarla mitinglerimizde kucaklaşıyoruz. Bunu biz söylemiyoruz, görüntüler kameralara yansıyor. İnsanların yüzlerindeki ifadelerde artık milletten yana olan bir iktidara susamışlık var. Bunun için biz elimizden geleni yapıyoruz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve milletvekillerimiz durmadan çalışıyoruz, milletimizin arasındayız. Önümüzdeki haftadan sonra salı günü 125 milletvekiliyle Erzurum'a gidiyoruz. Genel Başkanımız orada olacak, biz milletimizin içinde olacağız. Daha sonra Edirne'ye, Yalova'ya, Sakarya'ya gideceğiz, insanlarla kucaklaşacağız.

"TÜRKİYE'DEN HİÇ KİMSE UMUDUNU KESMESİN"

Türkiye'den hiç kimse umudunu kesmesin. Çiftçilere, öğretmenlere, doktorlara, öğrencilere sesleniyoruz. Biz sizinle kucaklaşacağız ve bambaşka bir Türkiye'de yaşayabilme şansı var. Bunu birlikte başaracağız.

"MİLLETİMİZE ONLARIN HER İSTEDİKLERİNİ VERECEK BİR İKTİDARI İNŞA ETMEK İÇİN YÜRÜYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi bugüne gelene kadar muhalefetteyken de etkin muhalefet yaptılar. KYK dedik söke söke aldık, EYT dedik söke söke aldık, Aile Destekleri Sigortası dedik söke söke aldık, taşeron işçiler dedik söke söke aldık, emekliler için ikramiye dedik söke söke aldık. Artık söke söke değil, seve seve milletimize onların her istediklerini verecek bir iktidarı inşa etmek için yürüyoruz."

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'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. Üretici Esma Ay: Traktördeki Mazot Dört Parmaksa İyi, Pazara Varıyoruz 'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. Üretici Esma Ay: Traktördeki Mazot Dört Parmaksa İyi, Pazara Varıyoruz 'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. 'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de.
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. Engin Özkoç: 'Bambaşka Bir Türkiye'de Yaşayabilme Şansı Var. Bunu Birlikte Başaracağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Engin Özkoç: "Bambaşka Bir Türkiye'de Yaşayabilme Şansı Var. Bunu Birlikte Başaracağız" - Son Dakika
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