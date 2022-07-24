"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Erdoğan Toprak: "Toplum Artık Bu İktidardan Bıktı"

Haber: BERKAY VAROL - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Seçim atmosferi olmadan bile bugün bu meydanlar bir şeyin işareti olarak hınca hınç dolu. Toplum artık bu iktidardan bıktı. Bu iktidarın kendisinde yarattığı o kabus, hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik artık toplumun canına tak etti" dedi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı, İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak CHP'nin düzenlediği "Milletin Sesi Mitingi" öncesinde Balıkesir'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Toprak, şunları söyledi:

"TOPLUM ARTIK BU İKTİDARDAN BIKTI"

"Görüyorsunuz ki seçim atmosferi olmadan bile bugün bu meydanlar bir şeyin işareti olarak hınca hınç dolu. Toplum artık bu iktidardan bıktı. Bu iktidarın kendisinde yarattığı o kabus, hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik artık toplumun canına tak etti. Bugün bu insanlar bir tatil beldesinde veya köyünde bir ağacın gölgesinde olmak yerine güneşin altında saatlerdir burada bekliyor. Bunun tek nedeni şu; kendi davasına sahip çıkıyor.

"MEYDANLAR BİZE SORUMLULUĞUMUZUN ÇOK DAHA AĞIR OLDUĞUNU İŞARET EDİYOR VE BİZ ONUN DA BİLİNCİNDEYİZ"

Lozan'da kazandığımız o önemli başarıları, o masa başındaki büyük diplomasi dehasını, savaş alanlardaki şehitlerimizin kanının yerde kalmayarak demokrasi olarak, özgürlük olarak, cumhuriyet olarak taçlanmasının yıldönümünde meydanlarda bugün bize kayıpları yaşatan AKP iktidarına meydan okumadır. Bugün o ucube rejime bu meydanlar sandıkta cevap vermek için buradalar. Görüyorum ki meydanlar bize sorumluluğumuzun çok daha ağır olduğunu işaret ediyor ve biz onun da bilincindeyiz.

"LOZAN'DA KAZANIMLARIMIZI BURADA DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Kuvayi Milliye ruhuyla bu ülkenin kurucu partisiyiz, sorumluluklarımızın farkındayız. Lozan'da kazanımlarımızı burada demokrasiyle taçlandırmak istiyoruz. Birileri Lozan'ı tartışmaya açmak istiyor, biz açılmamak üzere daha da güçlendirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Çünkü o sayfalarda şehitlerimizin kanı var. Birileri masa başında teslim etmeye kalkabilir, taviz verebilir, Montrö'leri yok kabul edebilir ama biz onların bir tek harfine dahi dokundurtmak niyetinde değiliz. Güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Tek adam rejimini sandıkta yendiğimiz zaman bu toplum nefes alacaktır, hiç merak etmesin. Ama tek adam cumhuriyeti de demokrasiyi de kendi ikbali için alet etmeye çalışıyor buna müsaade etmeyeceğiz. Bugün bu meydanda gördüğünüz on binler de bunun şahididir."