"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Fikret Şahin: "Akp İktidarı Artık Siyasi Ömrünü Tamamlamış Durumda" - Son Dakika
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"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Fikret Şahin: "Akp İktidarı Artık Siyasi Ömrünü Tamamlamış Durumda"

24.07.2022 18:25

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir’de düzenlenen “Milletin Sesi Mitingi” öncesinde, “Vatandaşımızın artık bu iktidardan gelecek umudu yok. AKP iktidarı artık siyasi ömrünü tamamlamış durumda. Vatandaşımız, ekonomik sıkıntıyla boğuşur durumda. Biz bunu ekonomik buhran olarak nitelendiriyoruz. Vatandaş artık bunalmış. Artık geçim derdi yaşamak istemiyor” dedi.

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CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir'de düzenlenen "Milletin Sesi Mitingi" öncesinde, "Vatandaşımızın artık bu iktidardan gelecek umudu yok. AKP iktidarı artık siyasi ömrünü tamamlamış durumda. Vatandaşımız, ekonomik sıkıntıyla boğuşur durumda. Biz bunu ekonomik buhran olarak nitelendiriyoruz. Vatandaş artık bunalmış. Artık geçim derdi yaşamak istemiyor" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP'nin düzenlediği "Milletin Sesi Mitingi" öncesinde Balıkesir'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Şahin, şunları söyledi:

"Bugün, Balıkesir tarihinin en büyük mitingini hep birlikte yapacağız ve Balıkesir'de tarih yazacağız. Lozan Anlaşma'mızın 99. yıldönümünde Kuvayı Milliye'nin başkenti olan Balıkesir'de tarihinin en büyük mitingini CHP olarak bizler düzenliyoruz ve Kuvayı Milliye kadroları, bugün bu meydanda olacak. Tüm millete sesleneceğiz. Düzenleyicisi CHP olmuş olmasına rağmen, bu mitingin sahibi tüm Türkiye halkımızdır. Bizler diyoruz ki 'CHP, Türkiye'nin birleştirici gücü ve bu meydandan Kuvayı Milliye kadroları, tüm Türkiye'ye seslenecek. Gelin katılın bize diyeceğiz.'

"İKTİDARDAN BİR BEKLENTİSİ YOK MİLLETİMİZİN"

Ülkemizin büyük bir değişime ihtiyacı var. İktidardan artık yorulmuş, iktidardan bir beklentisi yok milletimizin. Umudu artık CHP'de ve CHP'nin kadroları, Kuvayı Milliye kadroları artık Türkiye'yi yönetmeye hazır. Bunu buradan tüm Türkiye'ye sesleneceğiz ve göstereceğiz. O nedenle çok heyecanlıyız ve vatandaşlarımız da daha zaman olmasına rağmen miting alanını bir hayli doldurmuş durumdalar. Balıkesir bir tarih yazıyor ve bizler bu tarihe şahitlik ediyoruz burada.

"AKP İKTİDARI ARTIK SİYASİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ DURUMDA"

Vatandaşımızın artık bu iktidardan gelecek umudu yok. AKP iktidarı artık siyasi ömrünü tamamlamış durumda. Vatandaşımız, ekonomik sıkıntıyla boğuşur durumda. Biz bunu ekonomik buhran olarak nitelendiriyoruz. Vatandaş artık bunalmış. Artık geçim derdi yaşamak istemiyor. Çocuğunun geleceğiyle ilgili endişe yaşamak istemiyor. Eğitimde, sağlıkta sıkıntı yaşamak istemiyor. Hastaneden randevu alma problemi yaşamak istemiyor. Çocuklar evde yatağa aç girmesin istiyor anneler. Babaları okul harçlığı vermek istiyor. Emekliler, torunlarına bayram harçlığı vermek istiyor. İşte, bunları sesi olacağız. Annelerin, babaların, geleceğini başka ülkelerde arayan gençlerimizin sesi olacağız. Onlar burada kalmak istiyor. Kendi ülkelerine sahip olmak istiyorlar. Gençlerimizin kendi ülkelerine olan umutlarını tekrar buradan yeşerteceğiz. En önemlisi de Anadolu her zaman hoşgörünün ve sevginin beşiği olmuştur. Anadolu'da insan sevgisi ve hoşgörüyü yeniden yeşerteceğiz. Hep birlikte, herkesi kucaklıyoruz ve gelin bize katılın diyoruz."

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'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. Ahmet Akın: Vatandaşımızın Nezdinde Ak Parti İktidarı Sonlanmıştır 'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. Ahmet Akın: Vatandaşımızın Nezdinde Ak Parti İktidarı Sonlanmıştır Gülizar Biçer Karaca: 'Herkesin Tek Çözüm Adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu Olmuş' Gülizar Biçer Karaca: 'Herkesin Tek Çözüm Adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu Olmuş'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fikret Şahin, Balıkesir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. Fikret Şahin: 'Akp İktidarı Artık Siyasi Ömrünü Tamamlamış Durumda' - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Fikret Şahin: "Akp İktidarı Artık Siyasi Ömrünü Tamamlamış Durumda" - Son Dakika
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