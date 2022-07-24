"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Oğuz Kaan Salıcı: Kuvayı Milliye Meydanı Lozan'la Sorunu Olanlara Mesajdır - Son Dakika
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"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Oğuz Kaan Salıcı: Kuvayı Milliye Meydanı Lozan'la Sorunu Olanlara Mesajdır

24.07.2022 18:34
"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Oğuz Kaan Salıcı: Kuvayı Milliye Meydanı Lozan'la Sorunu Olanlara Mesajdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Milletin Sesi Mitingi”nin Kuvayı Milliye Meydanı’nda ve Lozan Antlaşması’nı yıl dönümünde düzenlendiğine dikkat çekerek, “Lozan’ın zafer olmadığını düşünen, Lozan’ı eleştiren ve Lozan’la ilgili sorunu olanlara mesajdır. Bugün CHP’liler buraya bütün unsurları ile sahip çıkıyorlar. Kuvayı Milliye Meydanı’ndan Türkiye’ye güçlü bir ses vereceğiz” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Milletin Sesi Mitingi"nin Kuvayı Milliye Meydanı'nda ve Lozan Antlaşması'nı yıl dönümünde düzenlendiğine dikkat çekerek, "Lozan'ın zafer olmadığını düşünen, Lozan'ı eleştiren ve Lozan'la ilgili sorunu olanlara mesajdır. Bugün CHP'liler buraya bütün unsurları ile sahip çıkıyorlar. Kuvayı Milliye Meydanı'ndan Türkiye'ye güçlü bir ses vereceğiz" dedi.

CHP, Balıkesir'de "Milletin Sesi Mitingi" düzenliyor. Kuvayı Milliye Meydanı'nda yapılan mitingde Türk bayrağı ve CHP bayrakları taşınıyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmayı halkın arasında takip edecek.

Miting öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Biz Kuvayı Milliye partisiyiz. Bu mitingi düzenleyenler Kuvayı Milliyeciler. Balıkesir'in en büyük meydanı olduğu için Kuvayı Milliye Meydanı'nı tercih ettik. Kuvayı Milliye Meydanı'nda yapılıyor olması ve 24 Temmuz Lozan'ın 99'uncu yıl dönümüne denk geliyor olması ki Lozan Kurtuluş Savaşı meydanında kazanılan zaferin diplomasi açısından, diplomasi masasından tescil edilmesidir. O da ayrı bir zaferdir. Lozan'ın zafer olmadığını düşünen, Lozan'ı eleştiren ve Lozan'la ilgili sorunu olanlara mesajdır. Bugün CHP'liler buraya bütün unsurları ile sahip çıkıyorlar. Kuvayı Milliye Meydanı'ndan Türkiye'ye güçlü bir ses vereceğiz.

Hava çok sıcak. Bu mevsimde bu havanın olması anlaşılır. Şu anda Türkiye'de yeni bir sıcak hava dalgası olduğu söyleniyor. Ama vatandaşımız canlı. Taleplerini yerine getirmek için Balıkesir'in her yerinden, Balıkesir'in farklı yerlerinden kalkıp geldiler. Daha da gelecekler. CHP'nin, Milletin Sesi olarak Kılıçdaroğlu'nun sözünün çok öne geçtiği bir durum ortaya çıkacak."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Milletin Sesi Mitingi' Balıkesir'de. Oğuz Kaan Salıcı: Kuvayı Milliye Meydanı Lozan'la Sorunu Olanlara Mesajdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Oğuz Kaan Salıcı: Kuvayı Milliye Meydanı Lozan'la Sorunu Olanlara Mesajdır - Son Dakika
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