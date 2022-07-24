"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Üretici Esma Ay: Traktördeki Mazot Dört Parmaksa İyi, Pazara Varıyoruz

Haber: BERKAY VAROL - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP'nin Balıkesir'de düzenlediği "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşan tarım üreticisi Esma Ay mazot fiyatlarından dert yanarak, "Sabahleyin kalktım mı benim eşim değneği alıyor, motorda ne kadar mazot var diye bakıyor. Acaba bizi mazot nereye kadar götürür. Bakın şöyle dört parmaksa iyi, bugün pazar yerine varacağız, malımız zebil olmayacak diye. Pazar yerine vardığımızda mazotumuzu alıyoruz. Çok şükür diyoruz" dedi.

CHP'nin "Milletin Sesi Mitingi"nin Mersin, İstanbul'un ardından üçüncüsü bugün Balıkesir'de düzenleniyor. Mitinge katılan yurttaşlar Balıkesir'in en büyük meydanlarından Kuvayı Milliye Meydanı'nı doldurdu. Mitingde yurttaşlar Türk bayrağı ve CHP bayrağı taşıdı.

"GEÇÇEK GEÇÇEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde yurttaşlarla birlikte çekilmiş dev fotoğrafı yerleştirildi. Miting öncesi sanatçı Tarkan'ın "Geççek" şarkısı çalındı. Mitinge Somalı madenciler de baretleri ile katıldı.

ÜRETİCİ, ÇİFTÇİ VE DOKTOR KONUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce 46 yaşındaki üretici pazarı esnafı Esma Ay, 68 yaşındaki çiftçi Ali Duman ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dün mezun olan 24 yaşındaki doktor Arif Onur Poyraz konuştu.

Üretici pazarı esnafı Esma Ay, tüm kadınların derdini anlatmak için kürsüye çıktığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz bundan 20 sene önce hayvanımızın yemini, kendi unumuzu fabrikamıza ekinimizi koyardık. Ben Balya'nın Göloba köyündenim. Unuttum heyecandan. Bizim köyümüz 40 hane. 40 hanede yaşamaktayız. Hepimiz çiftçilik yaparız. Biz iki gün harman alırdık. Ekinimizi çıkarırdık. Ondan sonra hayvanlarımızın yemini, unumuzu. Artanını satardık. Herkes bizim gibiydi. Ama şimdi biz mazotumuzu alamaz hale geldik. Ben şimdi çiftçilik yapıyorum. Bahçe zerzevatı satıyorum. Sabahleyin kalktım mı benim eşim değneği alıyor, motorda ne kadar mazot var diye bakıyor. Acaba bizi mazot nereye kadar götürür. Bakın şöyle dört parmaksa iyi, bugün pazar yerine varacağız, malımız zebil olmayacak diye. Pazar yerine vardığımızda mazotumuzu alıyoruz. Çok şükür diyoruz. Bugünümüzü kurtardık. Ama bu durumlara düşüren… Çok heyecanlandım kusura bakmayın burası başka türlü… Zerzavat satarak kızımı üniversite okuttum ama iş yok. Bütün anne ve babalar benim durumumda. Herkesin çocuğu işsiz. Üniversiteyi bitirdi, çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Annelerin, babaların da öyle. Çok heyecanlandım kusura bakmayın."