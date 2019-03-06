Milletin Sofrasına Uzanan Elleri Kırdığımız Zaman..."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletin sofrasına uzanan elleri kırdığımız zaman birileri rahatsız oluyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletin sofrasına uzanan elleri kırdığımız zaman birileri rahatsız oluyor" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'de iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Kocaeli Ticaret Odasında düzenlenen "Adım Adım Ekonomi" adlı programa Bakan Albayrak'ğn yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Albayrak, "Mevsimsel etkilerin ortadan kalkmasıyla özellikle gıda fiyatlarında olmak üzere birçok alanda atacağımız yapısal adımlarla birlikte yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz. 2019 yılında hedefin çok daha altına yılı kapatacağız. Sadece Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta hepimizin malumu 25 milyar TL'lik ikinci paketi de devreye aldık. Bu çerçevede attığımız adımların yoğun talebi üzerine bankalarımızın da aldığı kararla ciro ve faaliyet alanına göre 1.5 milyon TL olan azami limiti 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz. Yani burada daha yüksek limitle birlikte daha yüksek likilite ihtiyacı olan orta ölçekli ciroyu 125 milyon TL'ye çıkararak bu noktaya getiriyoruz. Bankalarımızın ve reel sektörümüzün her zaman yanında olacağız. Bankalarımızla, kamu kurumlarımızla el ele vererek bu günden çok daha güçlü süreçlere birlikte ilerleyeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



"TOPLAMDA 318 FİRMA KONKORDATODAN ÇIKTI" Konkordato sürecinin bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde hızla tersine dönmeye başladığını söyleyen Bakan Albayrak, "Konkordato süreci bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı. Konkordatoda da dengelenme sürecini başlattık. 2018'in son çeyreğinde 7 büyük bankamız, konkordatolu firmaların kredi borçlandırmalarını yapılandırması konusunda bir çalışma başlatmıştı. Şubat ayı itibariyle 7 bankaya ilave olarak diğer bankaların da tüm bu müzakerelere katılmaya başladığını buradan açıklayabiliriz. Devam eden çalışmalar kapsamında yüzlerce firma ile müzakereler tamamlandı. Bu süreçte 48 firmanın feragatle konkordatodan çıkması sağlandı. Red, feragat ve yapılandırmaların tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı" diye konuştu.



"TOPLAM 10 MİLYAR TL'LİK BİR PAKET KONKORDATODAN ÇIKMIŞ OLACAK"



"Bununla birlikte 5.4 milyar TL'lik bir krediyi konkordatodan çıkarmış olduk. Heyet görüşmelerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu rakam daha da artacak" diyen Bakan Albayrak, "Sadece Mart-Nisan ayındaki süreçte yaklaşık 4.5 milyar TL kredinin yapılandırılarak konkordatodan çıkarılmasını düşünüyoruz. Bu vesileyle toplam 10 milyar TL'lik bir paket konkordatodan çıkmış olacak. Konkordatodan çıkışlar hızlanırken, konkordato isteyen firma sayılarında da büyük düşüşler sağlandı. Son 2 aya baktığımızda müracaatlar yarıdan fazla, yüzde 70'ten fazla azalma gösterdi. Önümüzdeki sinyaller açısından önemli. Konuşuyor herkes ama rakamlara, kimin ne konuştuğuna baktığımızda bu iyileşme sürecini çok net görüyoruz. Sadece bu süreç ekonomide dengelenmenin ne kadar ayakları yere basan bir sağlamlıkta ilerlediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.



"OCAK AYINA GÖRE 43.5 MİLYAR TL'LİK BİR KREDİ BÜYÜMESİ GERÇEKLEŞTİ" Bakan Albayrak, "Bankacılık sektörünün içinden geçtiği kritik süreçte risk algısına dayalı ciddi bir kredi küçülmesi yaşamıştık. Yaklaşık 70 milyar TL'ye yakın bir kredi küçülmesi yaşandı son çeyrekte. Ancak sadece Şubat ayında Ocak ayına göre 43.5 milyar TL'lik bir kredi büyümesi gerçekleşti. Bu rakam ciddi anlamda bakıldığında dengelenme sürecinin ne kadar güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Bu süreç ikinci çeyrekle birlikte çok daha güçlü bir şekilde devam edecek. Özellikle tüm bu çerçevede tüm bu malum niyetleri olan birilerinin algı operasyonlarını da çöpe gömeceğiz" dedi.



"DENETİMLER SONRASI BAKANLIĞA ŞİKAYET ETMİŞLER, ÖZRÜ KABAHATİNDEN BETER" Ekonomide algı operasyonu yapmaya çalışanlar olduğunu söyleyen Albayrak, "Ağzı olan konuşuyor ama yüzü de kızarmıyor yani. Ekim'de enflasyon 30-40 olacak diyorlardı, 19'a düştü ortada yok diye zannediyorsunuz, yine televizyona çıkıyor. Algı operasyonu yapmaya çalışan herkesle ilgili gerekli adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. ve ülkemizin 1 TL'sini dahi bu milletin refahını, tıpkı tanzimde olduğu gibi buna malzeme yapmalarına asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Sen hale 1 liradan aldığın malı 9 liraya satıyorsan burada başka bir şey var. Geçtiğimiz hafa denetimlerden sonra bazılarında bakanlığa gelip birileri şikayet etmişler. 'Ya hakikaten öyle değil, aslında 3 lira da 1 liradan gösterdik. Yüzde 900 değil yüzde 300' demişler. Özrü kabahatinden beter. İki kabahati var. Bir vergi kaçırmışsın, 3 liralık malı 1 lira fatura etmişsin, bir de yüzde 900 değil de yüzde 300. Bu çerçevede devletliği yerine getirmek lazım" dedi.



"MİLLETİN SOFRASINA UZANAN ELLERİ KIRDIĞIMIZ ZAMAN DA EN ÇOK O BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR"



"Milletin sofrasına uzanan elleri kırdığımız zaman en çok da o birileri rahatsız oluyor" diyen Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sen niye rahatsız oluyorsun? Madem meyve sebze yoktu da tanzim devreye girdikten 2 gün sonra fiyatlar nasıl yarı yarıya düştü. Ülkede tarım yoktu. Bakın bakalım 2018'de tarım ihracatına ve ithalatına. 17 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleşti. 13 milyar dolar ithalat. Nette yaklaşık 4 milyar dış ticaret fazlası verdi Türkiye. Meyve sebze ithal ediyoruz, insan Allah'tan korkar. Sadece meyvede ihracatımız ithalatımızın 7 katı. Nette 3.4 milyar dolar fazla var. Sebzeye bakıyorsunuz üç katı. Nette 700 milyon dolar fazla var. Tohum bile ihraç ediyoruz. Rakam bugün 1 milyonun üzerine çıkmış. Türkiye bu anlamda sağlam adımlarla üretiyor. İhracat er meydanı ise Türkiye bu er meydanında 17 senede 36 milyar dolardan 170 milyar dolara ulaştıysa Türkiye üretiyor, büyüyor, büyümeye de devam ediyor. Son 20 yıldır alfabede harf kalmadı, her gün bir terör örgütünün ürediği ve tüm dünyayı zehirleyen istikrarsızlık ortamına rağmen üretimde, ihracatta da, turizmde de büyüyor."



(İHA)

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