Son Dakika Haberleri: Milletin Teveccühü Cumhur İttifakı'ndan Yana"

Milletin Teveccühü Cumhur İttifakı'ndan Yana"

39 dakika önce

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa'da milletin teveccühünün Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu söyledi.

Milletin Teveccühü Cumhur İttifakı'ndan Yana
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa'da milletin teveccühünün Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Osmangazi ilçesi Soğanlı ve Panayır mahallelerinde esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Mesten, gittiği her yerde teveccüh ile karşılandı. Seçimlere kısa bir süre kaldığını ifade eden Mesten, "Bütün hızımızla çalışmaya devam ediyoruz. Gecemizi, gündüzümüze katarak girilmedik ev, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaya gayret ediyoruz. Seçimler bizim açımızdan bereketli geçiyor. Osmangazi ilçemizde de bugün pek çok mahallemizi dolaştık" dedi.

Bursa'nın kendileri açısından AK Parti'nin kalesi olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini dile getiren Mesten, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerimizin tamamını Cumhur İttifakı'nın alacak. Milletimizden Cumhur İttifakı'na olan bu enerjiyi alıyoruz. Milletimizin teveccühü Cumhur İttifakı'ndan yana. Bursalılar bu zamana kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında sapasağlam durdu. Bu seçimlerde de duracağından eminim" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Bursa, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı Komşuları Tarafından Şikayet Edilen Zanlı, Evine Gelen Polis Memurunu Bıçakladı Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 11:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletin Teveccühü Cumhur İttifakı'ndan Yana"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]