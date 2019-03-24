Milletin Teveccühü Cumhur İttifakı'ndan Yana"
39 dakika önce
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa'da milletin teveccühünün Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu söyledi.
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten
, Bursa'da milletin teveccühünün Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu söyledi.
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Osmangazi
ilçesi Soğanlı ve Panayır mahallelerinde esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Mesten, gittiği her yerde teveccüh ile karşılandı. Seçimlere kısa bir süre kaldığını ifade eden Mesten, "Bütün hızımızla çalışmaya devam ediyoruz. Gecemizi, gündüzümüze katarak girilmedik ev, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaya gayret ediyoruz. Seçimler bizim açımızdan bereketli geçiyor. Osmangazi ilçemizde de bugün pek çok mahallemizi dolaştık" dedi.
Bursa'nın kendileri açısından AK Parti'nin kalesi olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini dile getiren Mesten, "Bursa Büyükşehir Belediyesi
ve ilçelerimizin tamamını Cumhur İttifakı'nın alacak. Milletimizden Cumhur İttifakı'na olan bu enerjiyi alıyoruz. Milletimizin teveccühü Cumhur İttifakı'ndan yana. Bursalılar bu zamana kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında sapasağlam durdu. Bu seçimlerde de duracağından eminim" diye konuştu. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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