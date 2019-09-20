Milletlerarası anlaşma

Türkiye'nin Kosova Cumhuriyeti ile imzaladığı kültürel iş birliği anlaşmasının onaylanmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 20 Aralık 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"a göre, karşılıklı kültürel tanıtım faaliyetleri teşvik edilecek.

Tarafların, iki ülkede düzenlenecek uluslararası kültür etkinliklerine katılım konusunda kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren uzmanların karşılıklı davet edilmesini desteklemesini öngören karara göre, edebiyat, müzik ve tiyatro gibi alanlarda iş birliği de teşvik edilecek.

Karara göre, taraflar, iki ülkedeki kültürel mirasların korunması konusunda etkin iş birliği yapacak ve söz konusu anlaşmanın uygulama ve koordinasyonundan sorumlu bir Karma Komisyon kuracak.