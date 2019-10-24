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Milletlerarası Anlaşma

33 dakika önce

Türkiye ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı.

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Türkiye ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı.

Surinam'ın başkenti Paramaribo'da 21 Eylül 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu pasaportlara sahip Türk vatandaşları, Surinam'a seyahatlerinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 gün boyunca vizeden muaf olacak.

Türkiye, Surinam, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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