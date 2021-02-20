Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Milletlerarası Anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Fransa arasında "Uluslararası Yabancı Dil Öğretimleri (EILE)" kapsamında, Fransa'da Türkçe öğretimine ilişkin iş birliği anlaşması onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye ile Fransa arasında "Uluslararası Yabancı Dil Öğretimleri (EILE)" kapsamında, Fransa'da Türkçe öğretimine ilişkin iş birliği anlaşması onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı. İki ülke arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan "EILE Çerçevesinde Fransa'da Türkçe Öğretimine Dair İşbirliği Anlaşması" ile her iki devlet için diğerinin dilinin öğretilmesinin ve böylelikle kültürlerine erişimin desteklenmesinin önemi teyit edildi. Taraflar için anlaşmanın amacının, Fransız ilkokullarında EILE kapsamında Türkçe mekanizmaları oluşturmak olduğu kaydedildi.

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