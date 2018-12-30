Milletlerarası Anlaşmalar

Türkiye'nin Katar, Letonya ve Norveç ile vergi konularında ayrı ayrı imzaladığı protokol, mektup ve anlaşmalar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin Katar, Letonya ve Norveç ile vergi konularında ayrı ayrı imzaladığı protokol, mektup ve anlaşmalar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.



Türkiye ve Katar arasında 18 Aralık 2016'da Trabzon'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dahil Protokol ve Mektupların Onaylanması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yer aldı.



Anlaşma, gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir, ticari kazançlar, deniz, hava ve kara taşımacılığı, bağımlı teşebbüsler, serbest meslek faaliyetleri, yöneticilere yapılan ödemeler, sanatçı ve sporcuların elde ettiği gelir, emekli maaşları ve düzenli ödemeler ve kamu hizmeti gibi konularda iki ülke arasındaki vergi konularına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.



Resmi Gazete'de ayrıca Letonya ile 20 Aralık 2018'de imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar" ile Norveç ile 21 Aralık 2018'de imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar" da yer aldı.



Taraf ülkelerin vergi konularında yürüttüğü yardımlaşma ve yakın ilişkiyi güçlendirerek uluslararası vergi uyumunu artırma niyetinde olduğu belirtilen söz konusu anlaşmalar, bildirimi zorunlu hesaplar bakımından bilgi değişimi, bilgi değişiminin zamanı ve şekli, uyum konusunda iş birliği ve yaptırımlar ile gizlilik ve veri koruma önlemleri gibi konulara ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

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