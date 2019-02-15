Milletlerarası Anlaşmalar
1 saat önce
Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mutabakat zaptıyla denizcilik alanında iş birliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor.
Türkiye
ile Yunanistan
arasında imzalanan mutabakat zaptıyla denizcilik alanında iş birliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor.
Mart 2013'te İstanbul
'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, Türk özel denizcilik şirketleri ile Yunan özel denizcilik şirketleri arasında ortak taşımacılık alanında iş birliğinin yanı sıra Türk limanları ile Yunan limanları arasında konteyner ve Ro-Ro taşımacılığı için düzenli deniz hatlarının kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Öte yandan Ege Denizi
, Karadeniz
ve Doğu Akdeniz
'de deniz turizmini geliştirmek için kurvaziyer gemilerinin, her iki tarafın limanlarına uğramaya teşvik edilmesi suretiyle iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:51 Kaynak: AA
Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu
İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı
Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi
Aldatma İddialarıyla Gündeme Gelen Masterchef Somer Sivrioğlu, Eşinin Yanına Dönüyor