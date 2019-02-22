Son Dakika Haberleri: Milletlerarası Anlaşmalar

Milletlerarası Anlaşmalar

1 saat önce

ANKARA (AA) – Türkiye'nin, Peru ile teknik iş birliği alanında imzaladığı anlaşma ve Azerbaycan ile askeri sağlık alanında imzaladığı protokol Resmi Gazete'de yayımlandı.

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ANKARA (AA) – Türkiye'nin, Peru ile teknik iş birliği alanında imzaladığı anlaşma ve Azerbaycan ile askeri sağlık alanında imzaladığı protokol Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye ile Peru arasında 2 Şubat 2016'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyet ile Peru Cumhuriyeti arasında Teknik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkilerin güçlendirilmesinin yanında, iki ülke arasındaki teknik iş birliğinin eşitlik, karşılıklı yarar ve ortak çıkar ilkelerine dayalı olarak genişletilecek.


Bunun yanı sıra 19 Aralık 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü"nün onaylamasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.


Anlaşmaya göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında yetkili makamları sorumlulukları dahilinde, askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği artırılacak.


Anlaşma, iki ülke arasında askeri sağlık alanında personel, malzeme, teçhizat, bilgi ve tecrübe değişimini de kapsıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:55 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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