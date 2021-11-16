Milletlerarası anlaşmalar - Son Dakika

Türkiye ile AB Komisyonu arasında imzalanan "2017 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Protokol" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

"2017 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Kararla Finansman Anlaşması'nda yer alan "Bu program kapsamında yer alan sektörlerin seçilme gerekçesi", "Seçilmiş sektör ve kapsamında öngörülen eylemler listesi", "Eylem, eylemin hedefi, beklenilen sonuçlar ve kilit performans göstergelerinin tanımlanması", "Varsayımlar ve koşullar", "Eylemin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler", "Yetkilendirilmiş kuruluşun görevlerinin kısa açıklaması" gibi başlıklarda düzenleme ve değişiklikler yapıldı.