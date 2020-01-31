Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

6 saat önce

Türkiye'nin bazı ülke ve uluslararası kurumlarla yaptığı anlaşmalara dair karar ve kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Türkiye'nin bazı ülke ve uluslararası kurumlarla yaptığı anlaşmalara dair karar ve kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları adına BM Kalkınma Programı (BMKP) arasındaki anlaşmanın onaylanmasıyla, Ankara İncek'teki diplomatik yerleşkede BM binaları için arazi tahsisi, tasarımı ve inşasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.

Ruanda, Özbekistan ve Arjantin ile gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşmaları onaylanırken, Mali ve Özbekistan ile karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasına dair kanunlar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Polonya ile sosyal güvenlik, Arjantin ile gümrük iş birliği ve Gine ile askeri, teknolojik ve bilimsel alanlarda iş birliğini öngören anlaşmaların onaylandığına dair kanunlar da Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylandı.

Diğer yandan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 20 Temmuz 2019 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barcelona'nın kapısından dönen Bakambu'dan esprili paylaşım
Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi "Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 16:38:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]