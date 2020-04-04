Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Türkiye'nin Gana, Mali, Çad ve Somali ile imzaladığı protokol ve anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gana'nın başkenti Akra'da Mart 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşması"nın, iki ülkenin uzun dönemli sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Geçen martta Mali'nin başkenti Bamako'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşması"nın tarafların ekonomik kalkınmasını artırması hedefleniyor.

Çad'ın başkenti Encemine'de Aralık 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"na göre, iş yeri, kara ve hava taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda çifte vergilendirmenin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Ankara'da 8 Ocak'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimine İlişkin Protokol" onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Somali İç Güvenlik Bakanlığı personeline, Türkiye İçişleri Bakanlığı birimlerince kolluk hizmeti verilecek.