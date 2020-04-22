Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

6 saat önce

Türkiye'nin, Katar, Gine, Fildişi Sahili, Zambiya ve Moldova ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Türkiye'nin, Katar, Gine, Fildişi Sahili, Zambiya ve Moldova ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doha'da 2 Aralık 2015'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Kamu Mali Yönetiminin Geliştirilmesi Alanında İşbirliği Hakkında Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre iki ülke, mali yönetim reformu ve bu bağlamda makro düzeyde maliye politikalarının tasarlanmasında ve uygulanmasında ortak deneyimlerden faydalanarak, sonuç odaklı bütçeleme ve diğer hususlar da dahil olmak üzere, bütçe hazırlama ve uygulama mekanizmalarının geliştirilmesi alanında iş birliği yapacak.

Anlaşma, kamu maliyesi hakkında araştırma ve çalışmalar yapılması, iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında daha önce yapılmış anlaşmalara yönelik uygulama programlarının incelenmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, kamu mali yönetimine ilişkin deneyim ve bilgi paylaşımı, eğitim olanaklarının sağlanması ve İslam Kalkınma Bankası kapsamında Türkiye- Katar kararlarının desteklenmesi alanlarında iş birliğini kapsıyor.

Gine ile askeri eğitim alanında iş birliği

Resmi Gazete'de ayrıca, 3 Mart 2016'da Konakri'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

İki ülke arasında askeri eğitim alanındaki iş birliği mekanizmalarının tesis edilmesini amaçlayan anlaşmaya göre, harp akademileri, askeri tıp akademisi ve askeri haritacılık okullarında, kuvvetlere bağlı okullarda, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında, birlik, karargah ve kurumlarda verilen eğitimler gibi alanlara yönelik olarak çeşitli iş birliği faaliyetleri düzenlenecek.

Fildişi Sahili ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması

Abidjan'da 29 Şubat 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol"ün onaylanması hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Taraf devletlerden birinin veya her kisinin mukimi olan kişilere uygulanacak anlaşma, gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olmaya yönelik olarak, mukim, iş yeri, gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir, ticari kazançlar, deniz, hava ve kara taşımacılığı, bağımlı teşebbüsler, temettüler, faiz, kamu hizmeti gibi çeşitli konularda iki ülkenin mutabık kaldığı hususları içeriyor.

Zambiya ile yatırımların teşviki için anlaşma

Resmi Gazete'de, 28 Temmuz 2018'de Lusaka'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Anlaşmaya göre iki ülke, ekonomik iş birliğini artırmak ve ekonomik kaynakların etkin kullanımını en üst düzeye çıkarmak doğrultusunda, kendi ülkesinde karşı tarafın yatırımcılarını mümkün olduğunca teşvik edecek ve yatırımların korunmasına yönelik adımlar atacak.

Moldova ile sosyal güvenlik anlaşması

Kişinev'de 5 Mayıs 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylıklar, iş göremezlik ödenekleri, analık sigortasından sağlanan yardımlar, hastalık sigortasından sağlanan sağlık hizmetleri ile diğer sağlık yardımları, cenaze ödenekleri, işsizlik yardımları gibi konularda uygulanacak mevzuata ilişkin hükümleri içeriyor.

Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:44 Kaynak: AA

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