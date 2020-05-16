Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Türkiye'nin, Arjantin, Afganistan ve Burkina Faso ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Aralık 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" ve eki protokolün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve vergi konularında iş birliği imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Ocak 2017'de Buenos Aires'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"na göre de, taraflar, gümrük idareleri, gümrük suçlarının önlenmesi ve soruşturulması gibi alanlarda iş birliği yapacak.

Türkiye ve Afganistan'dan çalışma ve istihdam alanlarında iş birliği anlaşması

Aralık 2019'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Alanlarında İş Birliği Anlaşması"na göre, iki ülke, iş sağlığı ve güvenliği, toplu iş sözleşmeleri, anlaşmazlıkları giderme ve çocuk işçiliği alanlarında iş birliğini hedefliyor.

Ekim 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Tarım Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanması hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, iki ülke, tarım ve sürdürülebilir kırsal kalkınma konularında karşılıklı tecrübe alışverişinde bulunarak tarım alanındaki mevcut iş birliğini daha da etkin hale getirmeyi amaçlıyor.