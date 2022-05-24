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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

24.05.2022 08:16
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 14 Nisan'da imzalanan "2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, Türkiye'nin KKTC'ye hibe yardımında bulunmasını, KKTC'nin de "Türkiye ile KKTC İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı"nda yer alan reform ve eylemleri gerçekleştirmesi ile mali disiplin alanında bazı adımlar atmasını kapsıyor.

Taşkent'te 30 Nisan 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime İlişkin İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karara da Resmi Gazete'de yer verildi.

Anlaşma, iki ülkenin kolluk personelleri arasında eğitim ve öğretimle ilgili iş birliğini amaçlıyor.

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Kaynak: AA

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