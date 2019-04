Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi Başladı

Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi başladıKASTAMONU - Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen "II. Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi"ne katıldı.

KÜ Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Kastamonu'muz birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor, üniversitemizin bu şekilde kongrelere ev sahipliği yapması bizi gururlandırıyor. Kastamonu Üniversitesi kurulduğu günden bu tarafa ciddi gelişmeler kat etti, kat ediyor ve kat edecek. Ben inanıyorum ki burada çok güzel sonuçlar çıkacak" dedi.

Bilimsel bilginin üretilmesi kadar, bilginin paylaşılması ve yayının yapılmasının da çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "Konferans, kongre ve sempozyumlarında bu yüzden önemi büyüktür. Kastamonu'muz zengin tarih ve kültür dolu bir vilayettir. Kastamonu'muzun gelişmesi açısından birçok milletlerarası kongre, sempozyum ve paneller yapıldı, inanıyorum ki daha da yapılacaktır. Üniversitemiz artık milletlerarası seviyede iş birliğine sahip müşterek faaliyetler yapabilen bir üniversite olarak faaliyetine devam ediyor. Bu da bizi ve şehrimizi gururlandırıyor. Üniversitemize birçok konuda destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi'nin bu tür çalışmalarının yeni ufuklar açacağına inandığını söyleyen Vidinlioğlu, "Kongre dahilinde 4 gün boyunca 11 farklı ülkeden akademisyenler birçok tebliğ sunacaklar. Kongrenin Kastamonu, Türkiye ve bütün Dünya ilmine katkı sağlamasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Üniversitemize her türlü desteği vermeye hazırız"

Kastamonu Üniversitesine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: "Bu tarz katılımlarda üzerimize düşen belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bundan sonrada üniversiteye katkı vermeye devam edeceğiz. Çünkü belediye ile üniversitemizin entegreli şekilde çalışması ve işbirliği içerisinde olması şehre de çok güzel yenilikler katacaktır. Bundan sonrada bu işbirliğinin artarak devam etmesi arzumuzdur. Bu konuda da belediye olarak her türlü imkanı biz elimizden geldiğince sunmaya hazırız. Şehri tek başına yönetmek mümkün değildir. Şehir ancak ortak akılla yönetilir. Hem STK'larla hem de kamu kurum ve kuruluşlarla ama en önemli ayağa mutlaka üniversite olacaktır. Bu anlamda şehri ortak akılla yönetmek için üniversitemizle her zaman işbirliğinde olacağız. Olmamızda gerekiyor. Bu yüzden bu tarz çalışmalar mümkün olduğunca katkı vermeye hazırız. Bizimde üzerimize ne düşerse üniversite adına yapmaya hazırız"

"11 ülkeden 250 sözlü ve yazılı tebliğ yapılacak"

Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi Koordinatörü Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez ise, şunları söyledi: "Benzer ve yakın alanlarda çalışan bilim insanlarının çalışmalarını paylaşmasına vesile olması maksadıyla tertip edilen II. Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi 3 gün bilimsel program, 1 günü de sosyal program olmak üzere 11-14 Nisan tarihleri arasında üniversitemizde icra edilecektir. Kongre kapsamında 44 oturumda sözlü, 2 oturumda da poster olmak üzere yaklaşık 250 bildirim sunulacaktır. Kongreye Filipinler, Malezya, Rusya, Ukrayna, Moldova, Litvanya, Bosna-Hersek, Makedonya, Libya, Irak, Japonya'dan olmak üzere 11 farklı ülkeden çok sayıda bilim insanı iştirak etmiştir"

Konuşmaların ardından Türk Dünyasıyla ilgili müzik dinletisi yapıldı.

Kongrede 11 farklı ülkeden gelen çok sayıda akademisyenler tarafından yaklaşık 250 sözlü ve yazılı tebliğ sunulacak. Sempozyumda, Türkiye ile Filipinler, Malezya, Rusya, Ukrayna, Moldova, Litvanya, Bosna-Hersek, Makedonya, Libya, Irak ve Japonya'dan akademisyenler tebliğ sunacak. Sempozyum, 4 gün devam edecek.

