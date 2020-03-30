Milletlerarası sözleşme, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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Milletlerarası sözleşme, Resmi Gazete'de yayımlandı
6 saat önce
Futbol ve diğer spor müsabakalarında güvenli ve rahat bir ortam sağlamayı amaçlayan Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Futbol ve diğer spor müsabakalarında güvenli ve rahat bir ortam sağlamayı amaçlayan Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Budapeşte'de 2016'da imzalanan "Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin onaylanması kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.
Sözleşme, Avrupa Konseyi üyeleri arasında futbol maçlarında ve diğer spor müsabakalarında güvenli, emniyetli ve rahat bir ortam sağlamayı amaçlayan hükümler içeriyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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