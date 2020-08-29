Milletvekili Abdulahat Arvas Erciş'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Arvas, ilk olarak Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Sahilkent Mahallesi'nde 8 bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılan 69 polis lojmanı çalışmasını inceledi.

Arvas ve Mehmetbeyoğlu ardından ilçedeki eski devlet hastanesinin bulunduğu alana yapılan 30 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin inşaat çalışmalarını denetledi.

Hizmetlerin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Arvas, "Erciş'te eğitim, sağlık, emniyet gibi pek çok alanda yatırımlar yapılıyor. Milletimizle, devletimizle, vatandaşımızla el ele vererek sıkıntıların giderilmesi noktasında çaba sarf ediyoruz. Bölgemize yapılan yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Mehmetbeyoğlu ise ilçesinin eksikleri doğrultusunda, ildeki milletvekillerinin de desteği ile çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini aktardı.