Milletvekili Abdulahat Arvas'ın bakan ziyaretleri aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Milletvekili Abdulahat Arvas'ın bakan ziyaretleri aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Milletvekili Abdulahat Arvas'ın bakan ziyaretleri aralıksız devam ediyor

6 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek yereldeki talep ve beklentilerini iletti.

Milletvekili Abdulahat Arvas'ın bakan ziyaretleri aralıksız devam ediyor, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek yereldeki talep ve beklentilerini iletti.


Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, her fırsatta Van'ın sorunlarını ve çözüm önerilerini Bakanlıklara taşıyarak samimiyet ve gayret ile hizmet ediyor. Bu haftada Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ayrı ayrı görüşerek yereldeki talep ve beklentileri kendilerine iletti. Kültür ve Turizm Bakanı ile yapılan görüşmelerde Van'ın bütün zenginlik ve çeşitliliğe rağmen turizm altyapısının yetersizliği nedeni ile turizm sektöründen yeterli payı alamadığını, bölgeyi bugüne kadar tıkayan terör ve güvenlik kaygılarının ortadan kalktığını ifade eden Arvas, Bakan Ersoy'dan Van'ın turizm altyapısı ve tanıtımı için destek istedi. Van Gölü havzasının Turizm Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmesi konusunu tekrar gündeme getiren Milletvekili Arvas, Van Gölü havzasına özgü bir destek paketi ile büyük ölçekli yatırımların önünün açılacağını söyledi. Tur operatörlerinin Van'ı programlarına dahil etmesi ve bölge illerine seyahat etmek isteyen turistlere sigorta yapılması konusunu da gündeme getiren Arvas, kamu sigorta şirketlerinin bu konuda sorumluluk alması gerektiği söyledi. Depremde ağır hasar gören ve kullanılmaz hale gelen Van Kültür Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi Projesinin de yatırım programına dahil edilmesi, Erciş ilçesinde tamamlanan Atakan Çelik Kültür Merkezinin tefrişatı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilmesi, Ercişli Emrah ile Selvihan Kültür evinin yapılması gibi konular Bakan Ersoy'a iletildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da hazır bulunduğu görüşmeler de, Bakan Ersoy tarafından gerekli talimatları verdi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Murat Kurum başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmede Erciş ilçesine ait imar planı revizyonları, millet bahçesi, şehir içi aydınlatma, kentsel dönüşüm projesi kapsamında satışı yapılmayan dükkan ve ofisler ile TOKİ tarafından yapılması planlanan 2. Etap gibi birçok konu istişare edildi. Erciş Belediyesinin borç yükü nedeniyle hizmet edemediğini Sayın Bakana aktaran Milletvekili Arvas, özellikle araç, makine ve çöp konteyneri konularında destek isteyerek Belediye'ye nakdi yardım yapılmasını istedi. TOKİ tarafından, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına devir edilen eski devlet hastanesi alanı Millet bahçesi olarak projelendirilecek, söz konusu projede millet bahçesinin altına otopark yapılması konusunda Sayın Bakanımızdan destek talep edildi. Bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda, Sayın Bakan tarafından gereği için ilgili talimatlar verildi.


Van Milletvekili Abdulahat Arvas beraberindeki Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Erciş ve Van'ın kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımları ile haberleşme konuları istişare edildi. Çevre yolu ile ilgili devam eden imar uygulamalarında ikinci etabın askıda olduğunu aktaran Arvas, sürecin hızlandırılması konusunda Sayın Bakanı bilgilendirerek yol yapım çalışmaları için destek istedi. Edremit çevre yolu, havaalanı kavşağı, karayolları kavşağı, üniversite kavşağı, Kuskunkıran tüneli ikinci tüp geçidinde yapılması ve Van Gölü'ne ihtiyaç duyulan balıkçı barınağı, yanaşma yerleri ile mevcut yatırımların bakım ve onarımları konularında da talepte bulunuldu. - VAN

Abdulahat Arvas, Milletvekili, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
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