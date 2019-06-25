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Milletvekili Açıkgöz, selden zarar gören alanları inceledi

26 dakika önce

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz'ün selden dolayı zarar gören köylerde incelemede bulunduğu bildirildi.

Milletvekili Açıkgöz, selden zarar gören alanları inceledi, System.String[]
AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz'ün selden dolayı zarar gören köylerde incelemede bulunduğu bildirildi.

Ürgüp ilçesine bağlı Mazı, Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı ve Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyünde yoğun yağıştan zarar gören alanları gezen Açıkgöz, vatandaşlarla görüştü.

Sel ve taşkından kaynaklı zararların ortadan kaldırılacağını ifade eden Açıkgöz, yaptığı açıklamada, yetkili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Açıkgöz, "Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için hemşehrilerimizi ziyaret edip, yerinde incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür can kaybımız yok, devlet tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin her zamanki gibi yanında. İl Özel İdare ekiplerimiz zarar gören köylerimizde aralıksız çalışıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun." dedi.

Açıkgöz'e gezisinde Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Çiftçi de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:42 Kaynak: AA
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