Milletvekili Ağar, Hastaneye Kaldırıldı Anjiyo Oldu
1 saat önce
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, kalp krizi riskiyle kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu.
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar
, kalp krizi riskiyle kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu.
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar,kalp rahatsızlığı geçirince Florence Nightingale
Hastanesi'ne kaldırıldı.Ağar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından anjiyo olduğu bildirildi.
Milletvekili Ağar'ın tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:42 Kaynak: İHA
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