Son Dakika Haberleri: Milletvekili Ağar Şehit Sekin'in Kabrini Ziyaret Etti

Milletvekili Ağar Şehit Sekin'in Kabrini Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Milletvekili Ağar Şehit Sekin'in Kabrini Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Ağar, beraberinde Baskil Belediye Başkan İhsan Akmurat ve AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ile İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit Sekin'in Doğancık köyündeki kabrini ziyaret etti.

Sekin için dua okuyan Ağar, Sekin gibi kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Ağar, "Yiğit polisimiz Fethi Sekin'i Türkiye unutmayacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:10 Kaynak: AA

Elazığ, Fethi Sekin, Milletvekili, Güncel
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