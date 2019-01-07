Milletvekili Ağar Şehit Sekin'in Kabrini Ziyaret Etti
1 saat önce
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar
, şehit polis memuru Fethi Sekin
'in kabrini ziyaret etti.
Ağar, beraberinde Baskil
Belediye Başkan İhsan Akmurat
ve AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ile İzmir
Adliyesine PKK
'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit Sekin'in Doğancık köyündeki kabrini ziyaret etti.
Sekin için dua okuyan Ağar, Sekin gibi kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.
Ağar, "Yiğit polisimiz Fethi Sekin'i Türkiye
unutmayacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:10 Kaynak: AA
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