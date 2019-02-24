Milletvekili Ağar, Teknik Heyet Ve Futbolcuları Kutladı
53 dakika önce
Karabük deplasmanı dönüşü Elazığspor kafilesini Başkent Ankara'da ağırlayacak olan Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, maç sonu teknik heyet ve futbolcuları galibiyet nedeniyle kutladı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığspor'un Karabük galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.
Sezonun 23. Haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olan ve aldığı kritik galibiyetle rakiplerinin puan kaybettiği haftada ligde kalma yolunda önemli bir adım atan Bordo-Beyazlı temsilcimiz Elazığspor'a bir tebrik de AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'dan geldi.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ağar,"Elazığsporumuzun başarı çıtasının yükselişinin önemli bir basamağı olan bu galibiyette emeği geçen tüm takımı, teknik ekibi ve son dakikaya kadar takımına inanan koca yürekli taraftarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Elazığspor'un transfer engelinin kaldırılması sürecinde de yaptığı ciddi katkılarla kilit rol oynayan isimlerden biri olan Ağar, Elazığspor kafilesini Karabük dönüşü bu akşam Başkent Ankara'da misafir edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:50 Kaynak: Bültenler
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