Milletvekili Ağar ve Başkan Şerifoğulları, deprem bölgesinde inceleme de bulundu - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Ağar ve Başkan Şerifoğulları, deprem bölgesinde inceleme de bulundu - Son Dakika

Milletvekili Ağar ve Başkan Şerifoğulları, deprem bölgesinde inceleme de bulundu

6 saat önce

Elazığ'da dün yaşanan 4.9'luk deprem sonrası şehir dışında bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kente gelerek incelemede bulundu.

Milletvekili Ağar ve Başkan Şerifoğulları, deprem bölgesinde inceleme de bulundu, System.String[]

Elazığ'da dün yaşanan 4.9'luk deprem sonrası şehir dışında bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kente gelerek incelemede bulundu.


Dün Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9'luk deprem meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 5 evde hasar oluşmuştu. Deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilgili kurum müdürleri ile bölgede inceleme yapmıştı. Şehir dışında olan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolğa Ağar'da hemen kente geldi. Depremin en çok hissedildiği Sivrice ilçesi Gözeli Köyü'ne giden ikili, İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı'dan bilgi aldı,vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Deprem haberini İstanbul'da aldığını aktaran Milletvekili Ağar: " Bu haberi alır almaz kurum amirlerimizden telefonla bilgi aldım. Hemen ardından Elazığ'a gelerek vatandaşlarımızın yanına geldik. Bizler her zaman aziz milletimizin yanındayız. Tüm Elazığlı hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şehrimizi, ülkemizi, milletimizi afetlerden ve belalardan korusun" dedi. - ELAZIĞ

Milletvekili, AK Parti, Elazığ, Deprem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı
AK Parti, Libya tezkeresi için vekillerini tarih verip uyardı: Hazırlıklı olun AK Parti, Kanal İstanbul için referanduma kapıları kapattı Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Son Dakika Haberleri
19:05 Jennifer Lopez tenine sahip olmak için solaryuma giriyorlar - Son Dakika Haber
19:03 BAKAN SOYLU BİZ BÜYÜK PROJELERİN VE BÜYÜK STRATEJİLERİN ÜLKESİ OLMAK... - Son Dakika Haber
19:02 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika Haber
18:59 Tunceli'de dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza - Son Dakika Haber
18:57 Bakan Varank, Cehennem Obruğu seyir terasını ziyaret etti, öz çekim yaptı - Son Dakika Haber
15:50 Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Son Dakika Haber
14:49 İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:10:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Ağar ve Başkan Şerifoğulları, deprem bölgesinde inceleme de bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]