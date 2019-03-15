Son Dakika Haberleri: Milletvekili Ahmet Demircan'ın Acı Günü

Milletvekili Ahmet Demircan'ın Acı Günü

1 saat önce

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın 70 yaşında yaşamını yitiren ablası Mumine Yasil, son yolculuğuna uğurlandı.

Milletvekili Ahmet Demircan'ın Acı Günü, System.String[]
AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın 70 yaşında yaşamını yitiren ablası Mumine Yasil, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Mümine Yasil'in cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ye getirildi.

Cuma namazınını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yasil'in cenazesi, Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Milletvekili Demircan ve Yasil'in yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta ile belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:14 Kaynak: AA

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