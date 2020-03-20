Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün önlenmesi için gece gündüz demeden mesai yapan sağlık çalışanlarını motive etmek için gerçekleştirilen alkış etkinliğinden dolayı vatandaşları tebrik etti.



Sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte göstermiş olduğu gayret ve çabanın karşılığının sadece bir alkış olamayacağını ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, "Sağlık çalışanlarının döner sermaye kazançları da emeklilik maaşlarına yansıtılmalıdır. Bu konuda kanun teklifimizi sunduk. Şimdi yeniden tekrarlıyorum. Acilen sağlık çalışanlarının bu mağduriyeti giderilmelidir" şeklinde konuştu.



9 Mart tarihinde sağlık çalışanlarının döner sermaye kazançlarının emekliliğe yansıtılması için kanun teklifi sunduğunu belirten, Milletvekili Erbaş, "Ülkemizde sağlık çalışanlarının sundukları hizmet ile aldıkları ücret kıyaslandığında, emeklerinin karşılığını alamadıkları açıkça görülmektedir. Sağlık çalışanlarımızın bu mağduriyeti ödeme ve döner sermaye ile eşitlenmeye çalışılmaktadır. Ancak ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması başka bir mağduriyeti beraberinde getirmektedir. Emekli maaşları ek ödemesiz maaşa göre belirlendiği için emekli maaş ve ikramiyelerinde çok büyük kayıplar meydana gelmektedir. Ayrıca hiçbir kamu çalışanının ek ödemesinden vergi kesilmez iken sağlık çalışanlarının döner sermaye ücretlerinden gelir vergisi kesilmektedir. Son dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın felaketleri de göstermiştir ki sağlık çalışanları için ne yapsak azdır. Gece gündüz demeden bu ülke için, halkımızın sağlığı için çalışan sağlık personellerimizin bu kayıpları acilen düzeltilmelidir" diye konuştu.



Bu arada, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Erbaş'a, sağlık çalışanları için vermiş oldukları kanun teklifi dolayısıyla teşekkür etti. Kahveci, "Sağlık çalışanlarının en büyük sorunu olan döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması için MHP Kütahya Milletvekil Ahmet Erbaş bir kanun teklifi sunmuştur. Bizlerin sesini duyan ve yüce meclise taşıyan Milletvekili Erbaş'a tüm sağlık çalışanları adına çok teşekkür ediyorum. Bu konuda atılacak olan her adımın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA