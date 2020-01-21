Mİlletvekili Ahmet Sorgun Türkiye Yazarlar Birliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi'ni ziyaret etti.

Sorgun, TYB'yi ziyaretinde yeni Başkan Ahmet Köseoğlu ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek, TYB'li olmanın oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Sorgun konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hizmet aşkı yıllardır hiç zaafa uğramayan bu nadide kuruluşumuzun üyesi olmaktan bahtiyarım. Çok önemli toplantılar, konferanslar bu çatı altında icra edilerek toplumsal bilinç oluşturuluyor. Bu gayretli çalışmalardan dolayı TYB'nin Onursal Başkanı, gayreti ve hizmetleriyle örnek insan Mehmet Doğan ağabey başta olmak üzere, Türkiye'nin de en etkin şubelerinden biri olan Konya Şubesi'nin gerek geçmiş, gerekse bugün görevi devralan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Her zaman TYB'nin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kalem ve kelam erbabı insanların toplumların aydınlatılmasındaki etkinliğini ve gerekliliğini biliyoruz."

Sorgun'un TYB'yi ziyaretinde Başkan Ahmet Köseoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Salih Sedat Ersöz, Saffet Yurtsever, Muhammet Acıyan, Zafer Karakuş, Bedir Köseoğlu ve Mustafa Güden de yer aldı.