Milletvekili Aksal'dan, TÜ Rektörü Tabakoğlu'na ziyaret

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksal, rektörlükteki ziyarette yaptığı konuşmada, TÜ'nün Edirne için önemli bir değer olduğunu bildirdi.

Üniversitenin kentin önemli dinamiklerinden olduğunu belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Kentin ve bölgenin eğitim kalitesi ile iş gücünün niteliğinin yükselmesi noktasında önemli uygulamalara imza atıyor. Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinde örnek olacak projeler ile eğitim, istihdam ve sosyal politikalar başta olmak üzere Trakya Üniversitesinin gelişimini ve kent üzerindeki etkisini yakından takip ediyoruz. Şehre olan katkısından memnuniyet duyduğumuz Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve ekibine Edirne'yi layık olduğu noktaya taşımak adına yapacakları çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz."

Rektör Tabakoğlu da Trakya Üniversitesi ve Edirne'nin gelişim sürecine hız vermek adına ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını belirterek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ziyarette, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, İl Başkan Yardımcısı Mücahit Güzey, Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, İl Genel Meclis üyeleri Halil Bayazıt ve İsmail Keleş, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Hakan Akıncı da yer aldı.