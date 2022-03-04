Milletvekili Aksal, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına üye oldu - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı gönüllüsü oldu.

Aksal, Edirne Valiliğinin öncülüğünde kurulan vakfı ziyaret etti.

Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Vakıf Müdürü Hicran Balı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve kadın kooperatifi kurucularıyla sohbet eden Aksal, üyelik formunu doldurarak vakıf gönüllüsü oldu.

Aksal, kent yararına yapılan her projeyi desteklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kadınların ekonomide ve sosyal hayatta yer edinmesi için girişim ve üretimin teşvik edildiğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Kadına destek veren girişimi üretimi teşvik eden her projeyi koşulsuz destekliyorum. İhtiyaç sahiplerini tespit ederek yardımda bulunan bu vakıf, Edirne'nin garibine, fakirine ve fukarasına dokunmanın yanında, kadın girişimi üretim ve işletmelerine destek veriyor. 17 kadın kooperatifimizin kurucularıyla bir araya geldiğimiz ziyarette, kadınlarımızın ekonomik güçlenmesinde kadın kooperatiflerinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk."

Aksal, vakfın yaptığı çalışmalar ve Edirne'ye desteklerinden ötürü Dr. Canalp ve yetkililere teşekkür etti.