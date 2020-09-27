Milletvekili Aksal, Keşan Millet Bahçesi proje alanını inceledi - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Millet Bahçesi proje alanında incelemede bulundu.

Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindekiler proje alanında yürüyüş gerçekleştirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada, alanın Orman Genel Müdürlüğü tarafından Keşan Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirtti.

Keşan Millet Bahçesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle inşa etmeyi planladıklarını aktaran Aksal, "İnşa edeceğimiz Milet Bahçesi ile Keşanımıza önemli bir yeşil alan kazandıracağız." ifadelerini kullandı.