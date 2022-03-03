Milletvekili Aksal, öğretmen sayısının bir milyon 200 bine ulaştığını belirtti - Son Dakika
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Milletvekili Aksal, öğretmen sayısının bir milyon 200 bine ulaştığını belirtti

03.03.2022 09:35
Milletvekili Aksal, öğretmen sayısının bir milyon 200 bine ulaştığını belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti döneminde öğretmen sayısının bir milyon 200 bine ulaştığını bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti döneminde öğretmen sayısının bir milyon 200 bine ulaştığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim alanında son 20 yılda olumlu değişimler gerçekleştiğini belirtti.

Eğitim kavramının bilinci ve önemi çerçevesinde hükümet politikaları oluşturduklarını aktaran Aksal, "TBMM çalışmalarımız ile eğitimin lokomotifi öğretmenlerimize birçok yenilik içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu'muzu yasalaştırdık. Eğitim kavramının birçok alanda insan hayatına yön veren bir unsur olduğunun bilinci ile 2000'li yıllarda 500 bin olan öğretmen sayımızı bir milyon 200 bine ulaştırmış bulunmaktayız. Gençlerimizin kendisini geliştirmesi, hayat serüveninde okumanın ne denli ufuklar açtığını fark etmesi adına iki ay içerisinde kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula kütüphane yaptık. Kütüphanelerdeki kitap sayımızı 28 milyondan 50 milyona çıkardık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni düzenleme ile meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olacak. Ayrıca öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkardık. Yeni projelerimiz ile çalışmalarımıza devam ederken diğer yandan var olanı da yenileyip modernize ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yakın zamanda başlayacak olan 'temel eğitimde 10 bin okul' projesi ile de ilkokul ve ortaokullarımızın kullanım alanlarını modernize edeceğiz, atölye laboratuvar gibi alanlarını yenileyeceğiz."

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Milletvekili, AK Parti, Edirne, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Aksal, öğretmen sayısının bir milyon 200 bine ulaştığını belirtti - Son Dakika


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