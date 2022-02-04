Milletvekili Aksal, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hayırlı olmasını diledi - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hayırlı olmasını diledi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin şartlarının daha da iyileştirildiğini belirtti.

Kanun ile öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesinin amaçlandığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Bu kanun kapsamında öğretmenlik, 'eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği' olarak tanımlanacak. Öğretmenlik mesleği aday öğretmenlik döneminden sonra 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirmeye gidiliyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltiliyor."

Aksal, birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını aktararak, "Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılması öngörülüyor. Ek gösterge, ikinci derecede bulunan öğretmenler için 3000, üçüncü derecede bulunanlar için 2200 olarak belirlenirken dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 olacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.Yayımlandığı tarihte uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanlar bu düzenlemeden yararlanacak." ifadelerini kullandı.