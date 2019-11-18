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Milletvekili Aksal, restorasyon alanlarını ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne ve Enez'deki restorasyon sahalarını gezdi.

Milletvekili Aksal, restorasyon alanlarını ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne ve Enez'deki restorasyon sahalarını gezdi.

Milletvekili Aksal, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Müze Müdürü Şahan Kırçın ile Balkan Savaşları'nda Edirne savunmasında büyük rol oynayan Hıdırlık Tabya restorasyon sahasını ziyaret etti.

Aksal daha sonra yapımına 1450 yılında başlanan II. Murat'ın vefatından sonra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, IV. Mehmet'in eklemeler yapıp genişlettiği Edirne Sarayı'nın restorasyonu ve ören yeri çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türk İslam Eserleri Müzesi ziyareti sonrası Milletvekili Aksal, Enez'deki restorasyonu tamamlanan ve yakın zamanda ibadete açılacak Enez Fatih Camisi'nde de incelemede bulundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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