Milletvekili Aksal:

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Türkiye sağlık yatırımları konusunda Cumhuriyet tarihinin en verimli dönemini yaşıyor." dedi.

Aksal, TBMM'deki çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Edirne'deki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinin istişare edildiği görüşmede Aksal, Bakan Koca ile Uzunköprü 200 Yataklı Devlet Hastanesi'nin yapım işi hakkında da görüştü.

Hastane yapım ihalesinin nisanda gerçekleştirileceği belirten Aksal, "Toplam kapalı alanı 44 bin 400 metrekare olacak hastane Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine uygun inşa edilecek. AK Parti öncesinde yaşanan depremlerde ne yazık ki ilk önce kamu binaları kullanılamaz hale gelirdi; ancak şimdi kamu binalarımız sapasağlam ayakta ve vatandaşa hizmete devam ediyor. Türkiye sağlık yatırımları konusunda Cumhuriyet tarihinin en verimli dönemini yaşıyor." dedi.

Edirne ve ilçelerindeki sağlık yatırımları ve hizmetlerinin kalitesinin de vatandaşı memnun edici düzeyde olduğunu ifade eden Aksal, "AK Parti iktidarları döneminde Edirne ve ilçelerine 30'u aşkın sağlık tesisi kazandırıldı ve yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi, sağlık personelimizin de kendilerine ve Türkiye'ye yakışır ortamlarda hizmet verebilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlık alanındaki hizmetlerin kalitesi dünya standartlarının çok üzerindedir." diye konuştu.