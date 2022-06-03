Üreticilere desteklerin sürdüğünü aktaran Aksal, "Edirne genelinde 4 bin 418 çiftçimize toplamda 17 milyon 429 bin 336 lira bugünden itibaren tek seferde hesaplara yatırılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milletvekili Aksal, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti - Son Dakika

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