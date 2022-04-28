Milletvekili Aksal tarımsal destek ve hibe programlarıyla üreticilere destek verildiğini belirtti - Son Dakika
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Milletvekili Aksal tarımsal destek ve hibe programlarıyla üreticilere destek verildiğini belirtti

28.04.2022 13:39
Milletvekili Aksal tarımsal destek ve hibe programlarıyla üreticilere destek verildiğini belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, tarımsal desteklerin ve hibe programlarının artarak sürdüğünü bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, tarımsal desteklerin ve hibe programlarının artarak sürdüğünü bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükümetlerinin tarıma büyük destekler verdiğini belirtti.

Hibe desteği programları kapsamında son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4,1 milyar lira, makine ekipman alım projelerinde ise 1 milyar liralık hibe verildiğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Tarım desteklerimizin en faydalı ve verimli şekilde çiftçilerimizin yararına artırılması için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlıklarımız eliyle çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu desteklere ek olarak 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız. Seçim bölgem tarım kenti Edirne'de bu yıl tarımsal destekleme programları kapsamında makina ekipman desteği ve ekonomik yatırımlar projelerine toplam 21 milyon liradan fazla hibe desteği sağlıyoruz."

Aksal, emekli ve yaşlı maaşlarının da Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacağını belirtti.

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Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Aksal tarımsal destek ve hibe programlarıyla üreticilere destek verildiğini belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Aksal tarımsal destek ve hibe programlarıyla üreticilere destek verildiğini belirtti - Son Dakika
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