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Milletvekili Aksal: "Ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere ders ücreti ödemesi sürecek"
6 saat önce
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin süreç boyunca ödenmeye devam edileceğini bildirdi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin süreç boyunca ödenmeye devam edileceğini bildirdi.
Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile sadece öğretmenlerimizin değil, Kovid-19 salgınından etkilenen tüm meslek gruplarının taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.
AK Parti olarak "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Aksal, "Ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere ders ücreti ödemesi sürecek. Yaşadığımız sıkıntı ne kadar büyük olursa olsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm sıkıntıları aşacağız, çünkü biz birlikte Türkiyeyiz. Biz bize yeteriz Türkiyem" değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:06 Kaynak: AA
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