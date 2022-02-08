Milletvekili Aksal, üreticilere 29 milyar lira destekleme dağıtılacağını belirtti - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 2022 yılında üreticilere 29 milyar lira tarımsal destekleme dağıtılacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, 25,8 milyar olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesinin 3,2 milyar daha artırılarak 29 milyara yükseltildiğini belirtti.

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Hububat üreticilerimizin girdi desteklerini geçen yıla oranla yüzde 127 oranında artırdık. Sulama politikalarımızla, tarımsal desteklerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm üreticilerimize ve çiftçilerimize hayırlı olsun. Bir tarım cenneti olan topraklarımızı hem ilimizde hem ülkemizde daha da verimli kullanabilmek adına üreticimizi her daim olduğu gibi bundan sonra da devletimizin tüm imkanlarıyla desteklemeye, teşvik etmeye devam edeceğiz.

Tarımın, üretimin, çiftçimizin, üreticimizin ülkemizi daha da ileriye taşıma, her alanda söz sahibi bir ülke konumuna getirme hedeflerimiz için ne denli öneme sahip olduğunun bilincindeyiz."