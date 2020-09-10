Milletvekili Aksal ve AK Parti İl Başkanı İba ilçelerde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Uzunköprü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı İba ve Milletvekili Aksal Uzunköprü ve Meriç ilçe kongreleri öncesi muhtarlar ve ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Daha sonra Uzunköprü ilçesindeki ziyaretlerine devam eden İba'ya İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut eşlik etti.

İba, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Karahan'ı ziyaretinin ardından Uzunköprü Ziraat Odası'na geçti.

Ziraat Odası Başkanı Yıldız Kılıç'la ayçiçeği ve çeltik üretimi konusunda görüşme yapan İl Başkanı İba, çeltik için bereketli bir hasat diledi.