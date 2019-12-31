Milletvekili Aksal ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Aksal ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Milletvekili Aksal ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne ve Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne ve Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanlığında, AK Parti Edirne İl Başkanı Bilgin İba'nın başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısına katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Aksal, "Edirne AK Parti İl Yönetiminde görev alan tüm dava arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Allah mahcup etmesin. Partimizin kuruluşundan bugüne görev yapmış tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Toplantının ardından Sabuni Mahallesi esnafını da ziyaret eden Aksal, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

-Keşan ziyareti

Keşan ilçesinde de Keşanspor'u ziyaret eden Aksal, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı ve Keşanspor Başkanı Nehir Gergin'e başarılar diledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da ziyaretlerinde milletvekili Aksal'a çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İlçede kurulması planlanan Keşan Kent Müzesi binasını da ziyaret eden Aksal, şunları kaydetti:

"Kent Müzesi Keşan'a hayırlı olsun. Müze olarak kullanacağımız eski Keşan Hastanesi'nin Milli Emlak'tan Keşan Belediyesi'ne devir işlemlerinin gerçekleştiği törene katıldık.

Ayrıca atıl durumdaki eski TMO ofis alanını Keşanlılarımız'ın kullanımına sunuyoruz. Salı pazarı başta olmak üzere, çok amaçlı kullanıma uygun hale gelen alanda incelemelerde bulunduk."

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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