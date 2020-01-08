Milletvekili Akyol'dan Altınova ilçesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Akyol'dan Altınova ilçesine ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Akyol'dan Altınova ilçesine ziyaret

6 saat önce

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova ilçesindeki kadın kooperatifleri ile ilçe yönetimini ziyaret etti.

Milletvekili Akyol'dan Altınova ilçesine ziyaret, System.String[]

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova ilçesindeki kadın kooperatifleri ile ilçe yönetimini ziyaret etti.

Akyol, beraberindeki Altınova Kaymakamı Ahmet Regaip Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer, ilçe yönetimi, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, Çavuşköy ve Sermayecik köylerinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak SS Çavuşköy Orman Perileri Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne gelen Akyol, kooperatif üyelerini kutladı.


Yöresel Çerkez yemeklerinin ikram edildiği ziyarette konuşan Milletvekili Akyol, "Kadınlarımızın hazırladığı lezzetli el emeği ürünleri tatma fırsatı bulduk. Kadınlarımız kurduğu bu kooperatifin çalışmalarında ve gelecek projelerinde her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Yakın ilgi ve sıcak ev sahiplikleri için çok değerli kooperatif üyelerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Sermayecik köyünü de ziyaret eden Akyol, AK Parti İlçe Teşkilatının haftalık toplantısına katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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