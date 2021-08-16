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Milletvekili Akyürek: "Millete kurulan komplolar evrensel boyuta ulaştı" - Son Dakika

Milletvekili Akyürek: "Millete kurulan komplolar evrensel boyuta ulaştı"

16.08.2021 18:03
Milletvekili Akyürek:

AK Parti MKYK Üyesi, Konya Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, millete kurulan komploların evrensel boyuta ulaştığını belirterek, "Anadolu coğrafyası birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi, Konya Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, millete kurulan komploların evrensel boyuta ulaştığını belirterek, "Anadolu coğrafyası birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Dolayısıyla bölgemiz kıymetli ve stratejik. Burada zayıf olanın ayakta kalma şansı yoktur. Buna göre planlarımızı yapmalıyız. Sınırlarımızda cereyan eden olaylar Türkiye'nin yolunu kesmeye ve Türkiye'nin lider ülke olma amacını engellemeye yöneliktir" dedi.

Ülke ve Konya gündemine dair AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Tahir Akyürek'e basın toplantısında İl Başkan Yardımcısı Mehmet Munlafalıoğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Semerci eşlik etti. Millete kurulan komploların evrensel boyuta ulaştığına vurgu yapan Akyürek, "Anadolu coğrafyası birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Dolayısıyla bölgemiz kıymetli ve stratejik. Burada zayıf olanın ayakta kalma şansı yoktur. Buna göre planlarımızı yapmalıyız. Sınırlarımızda cereyan eden olaylar Türkiye'nin yolunu kesmeye ve Türkiye'nin lider ülke olma amacını engellemeye yöneliktir" dedi.

Küresel iklim değişikliğinin önemine değinen Akyürek, "Gelişmiş olarak kabul edilen ülkeler gerekli sorumlulukları yerine getirmiyorlar. Dünyada en büyük kabul edilen 100 şirket sera gazı üretiminin yüzde 70' ini gerçekleştiriyor. Bazı ülkeler de sera gazı üretiminin durdurulması ile alakalı elini taşın altına koymuyor. Bu durum aslında emperyalizmle de ilgilidir. İnsanlık olarak önlem alınmak gerektiği açıktır" diye konuştu.

Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akyürek, "Geçtiğimiz yılın 10 katına varan oranda orman yangını felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bu yangınların bir anda çıkmış olması da süreç geçtikten sonra ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. İhmal ya da kasıt konusu da bu değerlendirmenin içindedir. Son olarak yaşadığımız sel felaketinde de bütün kurum kuruluşlarımız ve Bakanlarımızla olay yerlerinde bizzat koordinasyon yürütüyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemize bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Birçok ekibimiz hem yangın hem sel bölgelerinde vatandaşımızın yardımına koştular. Kader birliği noktasında Konya'mızı temsil etmiş oldular. Yerel yönetim ve kamu kuruluşları olarak sel felaketinde çıkarmamız gereken önemli dersler var. Çevre düzeni ve imar planlarının orman alanları, dere yatakları ve heyelan bölgelerinin dikkate alınarak yapılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Son dönemde gündemdeki yerini koruyan göç meselesi hakkında açıklamalarda bulunan Akyürek, " Afganistan'daki yönetim değişikliğiyle düzensiz göç olayı bir kez daha gündeme geldi. Düzensiz göçü engellemek için güvenlik güçlerimiz gereken önlemleri almaktadırlar. Burada ırkçılığa ve kavmiyetçiliğe yer yoktur. Ülke olarak hassasiyet göstermememiz lazım. Kaos gayretleri ve istikrarsızlaştırma çabalarına muhatap olmaktayız. Buna kimsenin hakkı yok. Siyasal fırsatçılık yapmanın gereği yok. İç kargaşaya fırsat vermemeliyiz. Bu milleti yok etme hevesleri olanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bizim köklerimiz çok sağlam. Yüzyıldır mücadele ettiler ama başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Milletimiz buna fırsat vermeyecektir" dedi. - KONYA

Milletvekili Akyürek: Millete kurulan komplolar evrensel boyuta ulaştı
Milletvekili Akyürek: Millete kurulan komplolar evrensel boyuta ulaştı

Tahir Akyürek, Milletvekili, AK Parti, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Akyürek: 'Millete kurulan komplolar evrensel boyuta ulaştı' - Son Dakika


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