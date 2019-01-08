Milletvekili Ali Fazıl Kasap: Çinigaz Usulsüz Bir Şekilde Borç Tahakkuk Ettiriyor

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, doğalgaz dağıtım şirketi Çinigaz'ın, kartlı sayaç kullanan abonelere usulsüz bir biçimde borç tahakkuk ettirdiğini söyledi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, doğalgaz dağıtım şirketi Çinigaz'ın, kartlı sayaç kullanan abonelere usulsüz bir biçimde borç tahakkuk ettirdiğini söyledi.



Kasap, Kütahya'da son günlerde yaşanan ön ödemeli yani kartlı sayaç kullanan abonelere, Çinigaz tarafından fatura borcu geldiğini hatırlatarak, 'Kütahya'da birçok abonenin kartlı sisteme nasıl borç gelebilir diye şaşkınlık içerisinde olduğunu' söyledi.



Kasap, birçok vatandaşın bu duruma tepki gösterdiğini belirterek, "Kütahya'da ön ödemeli yani kartlı sayaç kullanan birçok aboneden sayısız telefon aldım. Kütahya Belediyesinin yüzde 10 iştiraki olduğu Çinigaz hangi usule göre ön ödemeli yani kartlı sayaç kullanan abonelere borç tahakkuk ettirmiştir? Çinigaz bu konuda derhal bir açıklama yapmalı ve aboneleri bilgilendirmeli. Bu konunun üzerine gideceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Bunun adı tam anlamıyla bir soygundur. Bu soyguna izin vermeyeceğim" dedi.



Kasap, ayrıca 2019 Türkiye'sinde Kütahya'nın birçok noktasında bu kış gününde hala doğalgaz kullanımının gerçekleşmediğini ifade ederek, "Kütahya'nın birçok noktasında gerek altyapı eksikliği nedeniyle, gerekse gerekli girişimlerin yapılmaması yüzünden, Kütahyalı birçok vatandaşımız mağdur durumdadır. Sayısız defa Kütahya'nın birçok ilçesi ve köyleri için doğalgaz hattının kurulması ve o bölgelerde yaşanan sorunların çözümü için Çinigaz'a talepte bulunduysak da hiçbir sonuç alamadık. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Tüm sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğim" diye konuştu. - KÜTAHYA

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