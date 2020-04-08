Milletvekili Ali Fazıl Kasap: "Kütahya çiftçisi yok sayıldı" - Son Dakika
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Milletvekili Ali Fazıl Kasap: "Kütahya çiftçisi yok sayıldı"

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 21 ildeki çiftçilere ekimi yapılacak olan buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik gibi ürünlerin tohumunun yüzde 75'ini hibe ettiğini, ancak tarımla uğraşan Kütahya'da...

Milletvekili Ali Fazıl Kasap:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 21 ildeki çiftçilere ekimi yapılacak olan buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik gibi ürünlerin tohumunun yüzde 75'ini hibe ettiğini, ancak tarımla uğraşan Kütahya'da dahil olmak üzere çok sayıda ilin bu destekten yararlanamadığını söyledi.Kütahya'nın da hibe tohum desteğinden yararlanması için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na yazılı soru önergesi veren Kasap, Kütahya'nın hibe desteğinden yararlanamayacak olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.


"Afyonkarahisar ve Uşak var, Kütahya yok"


Milletvekili Kasap, "Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya'daki tüm muhtarları arayarak ekim yapılabilecek arazilerin mevcut durumunu isteyip bu arazilerin listesini Tarım ve Orman Bakanlığına iletmesine rağmen bakanlık Kütahya'yı yine es geçmiştir. Afyonkarahisar ve Uşak illerinin bu destekten yararlanması ama bu illere komşu olan Kütahya'nın bu hibe desteğinden yararlanamaması bu projenin pek çok ilde olduğu gibi planlı bir şekilde uygulanmadığını göstermektedir. Bu durum zaten zor durumda olan çiftçilerimizi yok saymaktır" dedi.


"Destek projesi genişletilmeli"


Korone virüs Covid-19 salgınından dolayı zaten zor durumda olan ve borçlarından dolayı adım atamaz hale getirilen çiftçilerin CHP olarak her daim yanlarında olduklarını belirten Kasap, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilerin üretimlerinin aksamaması ve ekilebilir arazilerin üretime katılmasını söylüyor ama bu ürünleri eken ve ekilebilir alanı boş olan Kütahya gibi pek çok ilde bu projeden yararlanamıyor. Hibe tohum desteğinde 21 il hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Ekonomik krizin olduğu böyle bir dönemde tohum desteğinden tüm çiftçilerimizin yararlanması yerine Tarım Bakanlığının böyle bir tasarrufta bulunmasının gerekçesi nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yalnızca 21 ilde verilen hibe tohum desteği eşitsiz bir uygulamadır. Tarım ve Orman Bakanlığı acilen bu projeyi genişletmelidir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Ali Fazıl Kasap, Milletvekili, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:28 Kaynak: İHA

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