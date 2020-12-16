Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan sağlıkta şiddete dikkat çekti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı'nın kurulmasında büyük çaba sarf eden MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, bu kez Sağlıkta Şiddeti Önleme Daire Başkanlığı kurulması gerektiğini gündeme getirdi.

Ülkemizde son zamanlarda artmakta olan sağlıkta şiddet olaylarına dikkat çekmek için açıklamalarda bulunan Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda çalışmasının hayati önem arz etmekte olduğunu söyledi. Güvenli ortamların sağlanabilmesi ve bu olayların önlenebilmesi adına yeni bir öneride bulunan Milletvekili Taşdoğan, "Hastanelerimizde artan şiddet vakalarının ülke gündeminden çıkarılması için, şiddet oluşmadan önce tedbirlerinin alınması, sağlık çalışanların güven ortamında çalışmalarının sağlanması hayati önem arz etmektedir. Sağlıkta Şiddeti Önleme Daire Başkanlığı'nın kurulmasının, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin önlenebilmesi açısından, her türlü hukuki, idari ve sosyal tedbirlerin alınması için ihtiyacı karşılayacağını düşünmekteyiz" dedi.

"Sağlıkta tek tip kadro modeli olmalıdır"

Sağlık hizmetlerinin sunumunda çalışan bütün hizmet kadrolarında büyük eksikliklerin de olduğunu vurgulayan Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, "Sağlık Bakanlığı bünyesine 12 bin yeni personel alınacağını açıklayan Bakanımız, bu müjdesiyle sağlık meslek lisesi mezunlarını ve pek çok değişik branştan, mezun gençlerimizi heyecanlandırmıştır. Kalifiye sağlık personellerinin atamaları gençlerimizin mağduriyetini giderecek, hasta memnuniyetini de en üst seviyeye çıkaracaktır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda çalışan bütün hizmet kadrolarının Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri karşılaştırmalı sayısal analizinde Türkiye aleyhine büyük oranda eksiklikler vardır. Diyetisyenler, Hemşireler, Tıbbi sekreterler, Paramedikler, Anestezi Teknikerleri, Fizyoterapistler, Odyometristler, Perfizyonistler, ATT'ler ve daha birçok branş mezunlarına iş imkanı oluşturmak gerekmektedir. Sağlık Bakanlığımız çalışanlarının karışık bir istihdam modeli ile çalıştırılmaları, eşit işe-eşit hak ilkesine olumsuz etki oluşturmaktadır. Mesela;4.A, 4.B, 4.C, 663-45A, Kamu Dışı, Vekil gibi değişik iş sözleşmeleri ve kadro tanımları çalışma barışını bozmaktadır. Kamu istihdamının sade ve anlaşılır tek tip kadro modeline dönüştürülmesi, salgınla mücadele döneminde daha anlamlı ve yerinde olacaktır. Döner Sermaye Ödeme yönetmeliğin yeni katsayılarla baştan güncellenerek; Hekim dışı sağlık çalışanlarının yıllardır arttırılmamış döner sermaye miktarlarını önceleyerek yeniden yapılandırılması da önemli bir beklentidir. Eczacılarımızın mağduriyetleri mutlaka giderilmeli, beklentileri muhakkak dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP